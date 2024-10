Spazionapoli.it - Il presidente di un club di Serie A sorpreso da Napoli: “Non era mai capitato”

(Di martedì 29 ottobre 2024)sorprende sempre grazie ai suoi cittadini e in questo caso tifosi: il gesto iconico deldiA spiegato dal suoAlla settima giornata diA, ilha ospitato il Como al Diego Armando Maradona. La partita è stata piuttosto bella dal punto di vista del gioco, del ritmo, ricca di spunti. La formazione di Fabregas è andata subito in svantaggio, ma ha reagito e ha messo sotto per tutto il primo tempo gli Azzurri, fino al gol del pareggio. Nel secondo tempo, le forze sono calate, tant’è che ilpartenopeo è riuscito a sbloccarsi e chiudere la gara sul 3-1. A fine partita, i tifosi delhanno applaudito sui social ilcomasco per essersi presentato con valore, orgoglio e coraggio al Maradona. Anche i tifosi ospiti arrivati in città hanno voluto dichiarare la bella accoglienza ricevuta dai napoletani.