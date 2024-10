Lettera43.it - Francesco Specchia diventa capo ufficio stampa e portavoce di Carlo Nordio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Alla fine il suo futuro ministeriale si è materializzato davvero., 56enne giornalista di Libero, inizialmente sembrava dovesse finire al dicastero dell’Agricoltura diLollobrigida o a quello della Cultura di Alessandro Giuli, e invece no: da dicembredial ministero della Giustizia. I due si “annusavano” da un po’, col Guardasigilli che lo aveva adocchiato, convinto da tempo di aver bisogno di una «figura come la sua». Anche perché l’attuale, Daniele Piccinin, viene soprannominato in via Arenula «l’invisibile» e non c’è bisogno di spiegare il perché.