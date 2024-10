Liberoquotidiano.it - "Qual è il mio piano per lasciare il lavoro": Casa a prima vista, Sassu spiazza i fan

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Corradoè uno dei protagonisti diRoma. L'agente immobiliare di fatto si racconta a Vanity Fair e parla del suo passato. Dopo il liceo scientifico ha deciso di iniziare subito a lavorare. Per quasi un anno ha lavorato per "un'azienda di telefonia per lae ho lavorato 8 mesi, anche se era allucinante. Fissavo gli appuntamenti a tutti i titolari di partita IVA per vendere loro delle sim aziendali: cercare di convincere le persone a fidarsi, senza contare che facevo anche 500 chilometri al giorno per presentarmi agli appuntamenti anche in Campania e Umbria, è stato fondamentale per quello che avrei fatto dopo: l'agente immobiliare", ha raccontato. Poi la svolta: "Mi sono licenziato e quello stesso giorno ero seduto sui gradini di un'agenzia cercando di parlare con il responsabile.