Anteprima24.it - Fonseca: “Napoli da scudetto ma lo è anche il Milan”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilè una squadra fortissima, con un allenatore fortissimo. E’ in un buon momento e arriva qui motivatissimo ma lo siamonoi. Ilha vinto bene le partite che ha vinto manoi vigliamo vincere”: lo dice il tecnico delPauloalla vigilia della sfida contro il. “In questo momento è al primo posto: è una delle squadre che può vincere lo. Manoi possiamo lottare per il titolo. I tifosi devono crederci perchè siamo forti e siamo in crescita. Ed entrambe le squadre hanno i giocatori più decisivi sulle fasce. I tifosi volevano Conte al? La mia motivazione è essere l’allenatore rossonero”. “Leao? Capisco la curiosità, ha lavorato bene come sempre. Non è un problema e non è un caso.