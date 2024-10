Dailymilan.it - Calciomercato Milan, non solo il Galatasaray: anche Roberto De Zerbi su Davide Calabria. La situazione

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), nonilDeha messo nel mirino il capitano rossonero. Lasembra sempre più lontano dale, secondo le ultime indiscrezioni, oltre al, ci sarebbeun altro top club sull’attuale capitano del club di via Aldo Rossi: si tratta del Marsiglia di misterDe. La formazione francese, infatti, sta cercando un giocatore d’esperienza per rinforzare la fascia destra epotrebbe essere un’opzione. Il rossonero, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e la dirigenza del Diavolo non sembra affatto interessata ad accontentare le pretese economiche del giocatore, che vorrebbe un notevole aumento (oggi guadagna 2,2 milioni netti a stagione).