Bologna-Milan, Ordine non ci sta: “Che barzelletta la Lega. È una roba ridicola” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Franco Ordine, noto giornalista, ha espresso il proprio parere sul rinvio del match Bologna-Milan a data da destinarsi. Le sue parole Pianetamilan.it - Bologna-Milan, Ordine non ci sta: “Che barzelletta la Lega. È una roba ridicola” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Franco, noto giornalista, ha espresso il proprio parere sul rinvio del matcha data da destinarsi. Le sue parole

Bologna-Milan, Ordine non ci sta: “Che barzelletta la Lega. È una roba ridicola”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Potrebbe avere un risvolto clamoroso il rinvio di Bologna-Milan disposto dal sindaco Lepore: sconfitta a tavolino e penalizzazione ... (calciomercato.it)

Nuovo casino dopo Bologna-Milan: un'altra partita rinviata e il calendario diventa qualcosa di incredibile. Ecco quello che sta succedendo ... (asromalive.it)

Il caso Bologna-Milan tiene banco, in campionato ci sarà però un altro rinvio: ancora caos e polemiche per il calendario ... (calciomercato.it)

Il giornalista Franco Ordine non nasconde il proprio disaccordo per la decisione di non disputare la gara dei rossoneri. MilanNews ha intervistato Franco Ordine che ha parlato così della mancata dispu ... (calcioblog.it)

Di fronte al dramma dell’alluvione che ha nuovamente colpito l’Emilia Romagna, il calcio si ferma. La partita della nona giornata di Serie A fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18 allo stadi ... (ilfattoquotidiano.it)