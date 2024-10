Calciomercato.it - Yildiz, Inter-Juve da sogno: ora seguirà il consiglio di Allegri

(Di domenica 27 ottobre 2024) Linguaccia alla Del Piero, come promesso, ora però serve seguire ildi: doppietta daperinL’uomo che forse non ti aspetti. E che Thiago Motta non aveva schierato dal primo minuto. Infatti, il tecnico bianconero ha risparmiato il giovane, preferendo Weah dal primo minuto per affrontare la temibile e più attrezzata. Kenan, autore di una doppietta inntus (LaPresse) Calciomercato.itPer certi versi, il figlio d’arte ha anche siglato un gol importante – il momentaneo vantaggio bianconero – poi però nel secondo tempo serviva dare una svolta alla partita. Thiago Motta ha pescato il jolly dal cilindro, mandando in campo uno dei più importanti talenti della Serie A. Aspettava solo il momento giusto per lasciare il segno.