Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Antonio Conte senza un titolare? Ecco chi

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ildipotrebbe non avere a disposizione un suo titolarissimo in occasione della sfida contro ilchi Niente sfida alper Stanislav Lobotka? Ildidovrà con ogni probabilmente rinunciare al perno del proprio centrocampo in occasione della partita valida per la decima giornata di campionato. Un’asdovuta a un problema muscolare accusato dal regista sloveno nel corso dell’ultima sosta per le nazionali. Un infortunio da cui il numero 68 azzurro non ha ancora recuperato. Motivo per cui la sua as, come riporta La Gazzetta dello Sport, è ormai certa.