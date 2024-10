Sport.quotidiano.net - L’Atalanta prende il volo. Dea, sei uno spettacolo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Fabrizio Carcano BERGAMO Albastano appena tredici minuti per fare tre gol e archiviare la pratica Verona e trasformare l’anticipo del sabato sera al Gewiss Stadium in una sgambata amichevole per i restanti ottanta minuti, conclusa con un tennistico 6-1. Troppa Dea per un’Hellas in crisi di gioco e di risultati, alla quinta sconfitta in sei giornate, alla seconda imbarcata settimanale dopo lo 0-3 casalingo subito lunedì dal Monza, ma i demeriti evidenti della squadra veneta vanno tarati sulla forza d’urto atalantina.