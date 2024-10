Ilfattoquotidiano.it - E se il mostro di Firenze non fosse Pietro Pacciani? Una nuova pista porta al “Rosso del Mugello”

(Di domenica 27 ottobre 2024) E se il “di” non? E sequalcuno neanche sfiorato dalle indagini? Questa è la domanda che sta lentamente avanzando grazie alle ultime inchieste, e a cui è complicato ma non impossibile rispondere, a quasi 40 anni dall’ultimo degli otto duplici omicidi compiuti dal più truce dei serial killer italiani. Unaè stata analizzata nel corso dell’ultima puntata del programma d’inchiesta “Far West” condotto da Salvo Sottile. In particolare, c’è attenzione verso un sospettato delfino ad oggi poco approfondito dagli inquirenti per rintracciare colui che seminò il terrore nelle campagne fiorentine tra la fine degli anni ’60 e la metà degli ’80, ai danni delle giovani coppie di fidanzati, tutti trucidati mentre erano in intimità.