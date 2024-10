Alle regionali in Liguria vince l’astensionismo: i dati dell’affluenza in calo (Di domenica 27 ottobre 2024) Alle elezioni regionali in Liguria vince l’astensionismo. Alle 19 ha votato solo il 30,72% dei cittadini. La situazione. Sulla base dei dati rilevati in 1.690 sezioni su 1.785, i votanti del primo giorno delle regionali in Liguria sono stati il 30,72%. Nel 2020 alla stessa ora erano stati il 32,06%. A pesare il maltempo, ma non solo. Alle regionali in Liguria vince l’astensionismo: i dati dell’affluenza scendono a picco (Ansa Foto) – notizie.comIl dato arriva da Eligendo e disegna un quadro che ormai dipinge tutta Italia. Il numero più alto di cittadini che si sono recati Alle urne riguarda il capoluogo Genova, dove ha votato il 32% dei cittadini. A Imperia il 24%, a La Spezia il 30% e a Savona il 33%. I due principali sfidanti, Marco Bucci (centrodestra) e Andrea Orlando (centrosinistra) hanno già votato. Notizie.com - Alle regionali in Liguria vince l’astensionismo: i dati dell’affluenza in calo Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di domenica 27 ottobre 2024)elezioniin19 ha votato solo il 30,72% dei cittadini. La situazione. Sulla base deirilevati in 1.690 sezioni su 1.785, i votanti del primo giorno delleinsono stati il 30,72%. Nel 2020 alla stessa ora erano stati il 32,06%. A pesare il maltempo, ma non solo.in: iscendono a picco (Ansa Foto) – notizie.comIl dato arriva da Eligendo e disegna un quadro che ormai dipinge tutta Italia. Il numero più alto di cittadini che si sono recatiurne riguarda il capoluogo Genova, dove ha votato il 32% dei cittadini. A Imperia il 24%, a La Spezia il 30% e a Savona il 33%. I due principali sfidanti, Marco Bucci (centrodestra) e Andrea Orlando (centrosinistra) hanno già votato.

Elezioni regionali in Liguria - bassa l'affluenza anche alle 19 : ha votato il 30% - Alle ore 19, per le regionali in Liguria ha votato il 30% degli elettori quando sono state scrutinate 1769 sezioni su 1785 . Nel 2024, indica il sito Eligendo del Ministero dell’Interno, aveva votato il 32,% degli aventi diritto. A Genova ha votato ... (Gazzettadelsud.it)

Regionali Liguria 2024, non è soltanto Bucci contro Orlando. Tutti i nomi in lizza - Genova, 27 ottobre 2024 – Dopo le dimissioni di Giovanni Toti del 26 luglio 2024, a seguito dell'inchiesta di corruzione che lo ha visto coinvolto, e la conseguente nomina ad interim dell'allora vice-presidente Alessandro Piana, I cittadini della ...

Regionali Liguria, alle 12 affluenza al 13,18%. Bucci: «Ogni voto conta». Orlando: «Vicino a popolazioni colpite maltempo» - Le elezioni regionali in Liguria si svolgeranno regolarmente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. A seguito dell'ondata di maltempo che ha ... (ilmattino.it)

Regionali Liguria 2024, non è soltanto Bucci contro Orlando. Tutti i nomi in lizza - Oltre il sindaco di Genova e all'ex ministro della Giustizia, ci sono altri sette candidati nella corsa alla poltrona di governatore

Regionali Liguria, seggi aperti per il dopo Toti. Alle 12 ha votato il 13,07% degli elettori - Aperti da stamani alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Liguria. Sono 1.341.799 i cittadini chiamati a votare, oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, il nuovo presidente della Regione e i t ... (msn.com)

Elezioni regionali in Liguria, si vota oggi e domani. Alle 12 affluenza al 13,06% - Oltre cinquecento i candidati consiglieri regionali. Gli elettori chiamati alle urne sono 1.341.799 ... Fratelli d’Italia, Lega, Orgoglio Liguria, Vince Liguria e Udc. Il rivale del centrosinistra è ... (tg24.sky.it)