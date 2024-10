Supplenze docenti, cosa sono gli interpelli? Una VIDEO GUIDA per capire come funzionano e dove cercarli (Di sabato 26 ottobre 2024) Una delle novità che riguardano l’anno scolastico 2024-2025 è quella degli interpelli, così come previsto dall’OM 88/2024. Le scuole pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. cosa sono gli interpelli? come funzionano? dove occorre cercarli? In questa VIDEO GUIDA, a cura di Luigi Quattrocchi, docente ed esperto in normativa scolastica, è tutto spiegato passo dopo passo. L'articolo Supplenze docenti, cosa sono gli interpelli? Una VIDEO GUIDA per capire come funzionano e dove cercarli . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una delle novità che riguardano l’anno scolastico 2024-2025 è quella degli, cosìprevisto dall’OM 88/2024. Le scuole pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori.glioccorre? In questa, a cura di Luigi Quattrocchi, docente ed esperto in normativa scolastica, è tutto spiegato passo dopo passo. L'articologli? Unaper

