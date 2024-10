Lista civica di Elena Ugolini a Bologna: chi c’è, i nomi (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 - Un calciatore, un medico, qualche insegnante, consiglieri civici, alluvionati. Nessun capoLista, l'ordine è rigorosamente alfabetico. C'è tanta società civile nella Lista civica di Elena Ugolini, candidata di centrodestra alle Regionali del 17 e 18 novembre, che sottolinea, orgogliosa, anche la presenza di una studentessa di 19 anni, Lucrezia Zenoni, "la più giovane candidata di Bologna". Presenti all'hotel Sydney, tra gli 11 candidati, il consigliere regionale uscente di "Rete civica" Marco Mastacchi e l'avvocato Martino Pioggia, presidente del Comitato di alluvionati della Bassa Valle dell'Idice. Ilrestodelcarlino.it - Lista civica di Elena Ugolini a Bologna: chi c’è, i nomi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 - Un calciatore, un medico, qualche insegnante, consiglieri civici, alluvionati. Nessun capo, l'ordine è rigorosamente alfabetico. C'è tanta società civile nelladi, candidata di centrodestra alle Regionali del 17 e 18 novembre, che sottolinea, orgogliosa, anche la presenza di una studentessa di 19 anni, Lucrezia Zenoni, "la più giovane candidata di". Presenti all'hotel Sydney, tra gli 11 candidati, il consigliere regionale uscente di "Rete" Marco Mastacchi e l'avvocato Martino Pioggia, presidente del Comitato di alluvionati della Bassa Valle dell'Idice.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - il sondaggio : Donatella Tesei avanti per un’incollatura. La lista civica sopra il partito di Stefano Bandecchi - Una distanza quasi impercettibile, al di sotto di un punto percentuale. Il sondaggio effettuato da BiDiMedia, in previsione delle elezioni regionali in Umbria in programma il 17 e 18 novembre, conferma le rilevazioni che circolano da più parti: ... (Ternitoday.it)

Elezioni regionali - la lista civica Tesei : "Pragmatismo e consapevolezza" - Guarda a un elettorato "trasversale, pragmatico, consapevole dei risultati ottenuti in questi cinque anni, che intende, quindi, consolidare l buon governo Tesei a garanzia del futuro della regione" la lista della candidata presidente, presentata ... (Perugiatoday.it)

Elezioni - Ugolini torna a Ravenna per presentare i candidati della sua lista civica - Sono quattro, due uomini e due donne, i candidati per la circoscrizione di Ravenna della lista civica “Elena Ugolini Presidente - Rete Civica” che saranno presentati ufficialmente venerdì 25 ottobre alle 10 nella sede del comitato elettorale della ... (Ravennatoday.it)

La lista civica Cappello sostiene Isabella Conti : "È una donna del fare" - La lista civica Cappello, compagine che siede tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale, sosterrà la candidatura di Isabella Conti (Pd) alle elezioni regionali. L’endorsement è arrivato ieri direttamente dall’ex candidata sindaca Carmen ... (Ilrestodelcarlino.it)