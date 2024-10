Secoloditalia.it - Bergamo, Sara accoltellata in casa: arrestato un 19enne indiano, suo vicino, con l’accusa di omicidio volontario

(Di sabato 26 ottobre 2024) po ore di serrate indagini sull‘diCentelleghe, la ragazza di 19 anni uccisa nella notte nella sua abitazione a Costa Volpino, nel Bergamasco, è arrivata una svolta decisiva. L‘arresto di un coetaneo. Si tratta di un giovane di origini indiane che abita in unaall’interno dello stesso stabile. Ilera stato portato in mattinata in caserma per essere ascoltato dagli inquirenti. Ancora è da chiarire – al momento- il movente ma, secondo quanto comunicato dai Carabinieri, sono stati raccolti “concordanti indizi di colpevolezza” a carico del diciannovenne. Il giovane è statocondi. Verrà portato nel carcere di. Non risultano indagate altre persone. Si chiama Jashandeep Badhan il presunto omicida, come apprende l’Adnkronos.