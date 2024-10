Arbitri ubriachi rubano un cartello stradale prima della Champions: “Forse non è stato intelligente” (Di sabato 26 ottobre 2024) Bartosz Frankowski e Tomasz Musial, Arbitri internazionali, sono stati squalificati fino al 2025 dopo una bravata prima di una partita di Champions. Fanpage.it - Arbitri ubriachi rubano un cartello stradale prima della Champions: “Forse non è stato intelligente” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Bartosz Frankowski e Tomasz Musial,internazionali, sono stati squalificati fino al 2025 dopo una bravatadi una partita di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25 - i pronostici - il programma e gli arbitri della 6^ giornata - In Prima B, i match più interessanti sono Castelfrettese-Borgo Minonna, Borghetto-Osimo e Olimpia Marzocca-Castelbellino. In Seconda C, ci sono Cupramontana-Chiaravalle e Avis Arcevia-Corinaldo VALLESINA, 25 ottobre 2024 – Ci sarà da divertirsi in ... (Vallesina.tv)

Calcio / Coppa Marche Prima Categoria 24/25 - il programma e gli arbitri della 1^ giornata del secondo turno - I derby tra le squadre del girone B sono Sampaolese-Filottranese e San Biagio-Real Cameranese, riposano Borgo Minonna e Ostra Calcio VALLESINA, 23 ottobre 2024 – Non si fermano le partite per le squadre della Prima Categoria. Oggi, mercoledì 23 ... (Vallesina.tv)

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025 - i pronostici - il programma e gli arbitri della 5^ giornata - In Prima, le sfide clou sono Borgo Minonna-Filottranese, Castelbellino-Montemarciano e il testa-coda Staffolo-Borghetto. In Seconda ci sono Corinaldo-Terre del Lacrima e Le Torri Castelplanio-Avis Arcevia VALLESINA, 18 ottobre 2024 – Siamo alla ... (Vallesina.tv)

Dalla serie D alla Prima categoria : gare - arbitri e classifiche - Serie D. Domani alle 15 la 6ª giornata. A. Ascoli-L’Aquila: Palmieri di Brindisi; Termoli-Avezzano: Antonini di Rimini; Chieti-Isernia: Moretti di Cesena; Teramo-Ancona: Palmieri di Avellino; Civitanovese-Fossombrone: Collier di Gallarate; ... (Ilrestodelcarlino.it)