Glieroidelcalcio.com - 26 ottobre 2005: Totti disegna calcio a San Siro

(Di sabato 26 ottobre 2024) Francescoa SanLa sfida tra Inter e Roma, del 26dela San, è una di quelle in cui Francescodisegnò. I giallorossi, allenati da Spalletti, passarono in vantaggio con Montella che con un tocco ravvicinato superò Julio Cesar. Alla mezz’ora la rete da cineteca: il n°10 prende palla dalla sinistra, supera due avversari e da poco prima del limite dell’area fa partire un pallonetto imparabile per il portiere brasiliano. Nella ripresa, sempre il capitano giallorosso realizzò il momentaneo 3 a 0 trasformando undi rigore. I nerazzurri vogliono rientrare in partita ed Adriano prima su punizione e poi sfruttando al meglio un errore di Doni. La partita terminò 2 a 3 ma aldilà del risultato, quella sfida rimarrà, per sempre, quella della meraviglia del “Pupone” alla Scala del