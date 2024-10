Liguria, Salvini rivendica lavoro di Toti: “Siamo qui anche grazie a lui, nulla da cancellare” (Di venerdì 25 ottobre 2024) In occasione della chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci, in corsa per il centrodestra nelle elezioni in Liguria che si terranno il 27 e 28 ottobre, sono giunti all’auditorium dei Magazzini del cotone a Genova il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, uniti per dare il loro L'articolo Liguria, Salvini rivendica lavoro di Toti: “Siamo qui anche grazie a lui, nulla da cancellare” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Liguria, Salvini rivendica lavoro di Toti: “Siamo qui anche grazie a lui, nulla da cancellare” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) In occasione della chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci, in corsa per il centrodestra nelle elezioni inche si terranno il 27 e 28 ottobre, sono giunti all’auditorium dei Magazzini del cotone a Genova il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo, uniti per dare il loro L'articolodi: “quia lui,da” proviene da Il Difforme.

