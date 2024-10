Kvara, grosso indizio sul futuro: “Succederà domani a Napoli” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tiene banco il futuro di Kvara: tra il georgiano e la SSC Napoli continuano ad andare avanti i discorsi sul rinnovo di contratto, così come ammesso da Conte. “Nel calcio tutto può succedere”. Antonio Conte si è espresso così in merito alla vicenda tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli per quanto concerne il rinnovo di contratto. La trattativa va avanti da mesi ma è altrettanto evidente come ci siano ancora delle divergenze tra le parti, oggetto dei prossimi colloqui tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore, capitanato dal procuratore Mamuka Jugeli. I tifosi sperano in una fumata bianca, ma non è detto che si possa arrivare alla fumata bianca, motivo per cui i prossimi round di contatti vanno seguiti con forte attenzione. Spazionapoli.it - Kvara, grosso indizio sul futuro: “Succederà domani a Napoli” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tiene banco ildi: tra il georgiano e la SSCcontinuano ad andare avanti i discorsi sul rinnovo di contratto, così come ammesso da Conte. “Nel calcio tutto può succedere”. Antonio Conte si è espresso così in merito alla vicenda tra Khvichatskhelia e ilper quanto concerne il rinnovo di contratto. La trattativa va avanti da mesi ma è altrettanto evidente come ci siano ancora delle divergenze tra le parti, oggetto dei prossimi colloqui tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore, capitanato dal procuratore Mamuka Jugeli. I tifosi sperano in una fumata bianca, ma non è detto che si possa arrivare alla fumata bianca, motivo per cui i prossimi round di contatti vanno seguiti con forte attenzione.

