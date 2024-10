Lanazione.it - Dopo l’addio di Cardella. Pistoiese sul mercato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Era uno degli uomini più attesi della nuovatargata Domenico Giacomarro, ma la sua avventura in arancione è già arrivata ai titoli di codanemmeno due mesi dall’inizio della stagione. Come comunicato dal direttore sportivo Massimo Taibi, nel post-partita del match contro la Sammaurese, Federicolascerà presto i colori arancioni. "Volevo ringraziare Federico– aveva dichiarato il diesse arancione – che ha chiesto di andare via perchè in questi mesi non si è integrato nel migliore dei modi. Come ho sempre detto fin dal primo giorno, chi non se la sente di stare qui può farlo presente e sarà accontentato e così sarà per lui. Il giocatore si sta guardando intorno, sono aperti i dialoghi con qualche squadra e spero per lui che una trattativa possa andare in porto il più rapidamente possibile. Nel frattempo Federico continuerà ad allenarsi con noi".