Medio Oriente, Blinken: diverse opzioni per porre fine alla guerra (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Medioriente anche oggi è stata una giornata di bombardamenti, vittime i civili. Sul fronte diplomatico il Segretario di Stato americano Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando "diverse opzioni" per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas. Servizio di Maurizio Di Schino

