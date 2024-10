Inchiesta ultras, la Curva Sud ancora nei guai: in arrivo 100 Daspo. Il motivo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inchiesta ultras, la Curva Sud del Milan è finita nuovamente nei guai dopo la trasferta di Firenze: sono in arrivo 100 Daspo. Ecco il motivo La Curva Sud perde pezzi. Nel bel mezzo dell’Inchiesta “Doppia Curva”, che ha portato all’arresto di alcuni leader delle Curve dei club milanesi, la tifoseria organizzata del Milan è finita nuovamente nei guai per quanto successo al termine della gara contro la Fiorentina. La Digos aveva, infatti, trovato coltelli, sfollagente e tubi di metallo sui pullman della tifoseria del Diavolo nel post-partita contro i Viola. I controlli erano scattati, al termine della gara, sui pullman parcheggiati nei pressi dello stadio Franchi, quando gli investigatori avevano scoperto una dozzina di coltelli e anche delle mazze di metallo per eventuali scontri. A distanza di qualche settimana, è arrivata la decisione da parte della questura. Dailymilan.it - Inchiesta ultras, la Curva Sud ancora nei guai: in arrivo 100 Daspo. Il motivo Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), laSud del Milan è finita nuovamente neidopo la trasferta di Firenze: sono in100. Ecco il motivo LaSud perde pezzi. Nel bel mezzo dell’“Doppia”, che ha portato all’arresto di alcuni leader delle Curve dei club milanesi, la tifoseria organizzata del Milan è finita nuovamente neiper quanto successo al termine della gara contro la Fiorentina. La Digos aveva, infatti, trovato coltelli, sfollagente e tubi di metallo sui pullman della tifoseria del Diavolo nel post-partita contro i Viola. I controlli erano scattati, al termine della gara, sui pullman parcheggiati nei pressi dello stadio Franchi, quando gli investigatori avevano scoperto una dozzina di coltelli e anche delle mazze di metallo per eventuali scontri. A distanza di qualche settimana, è arrivata la decisione da parte della questura.

