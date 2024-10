In Francia l'indice Pmi manifatturiero sotto le stime (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Manufacturing purchasing manager's index (Pmi) del settore manifatturiero francese di ottobre segna 44,5 punti, contro i 44,9 previsti dagli analisti e i 44,6 di settembre. Il Pmi, che misura il livello di attività dei gestori delle vendite di un comparto, del settore servizi è a quota 48,3, anch'esso sotto le previsioni, l'indice composito a 47,3 punti rispetto ai 49 netti stimati. Quotidiano.net - In Francia l'indice Pmi manifatturiero sotto le stime Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Manufacturing purchasing manager's index (Pmi) del settorefrancese di ottobre segna 44,5 punti, contro i 44,9 previsti dagli analisti e i 44,6 di settembre. Il Pmi, che misura il livello di attività dei gestori delle vendite di un comparto, del settore servizi è a quota 48,3, anch'essole previsioni, l'composito a 47,3 punti rispetto ai 49 netti stimati.

