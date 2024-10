Lanazione.it - "Con D’Aversa si è creata magia. Per battere il Parma serve cinismo"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dall’esordio in A all’Olimpico di Roma a gennaio 1999 con l’Empoli, che lo aveva pescato a 18 anni dai dilettanti del Monterotondo, a quello coll’8 agosto 2001 nei preliminari di Champions League con i francesi del Lille. Marco Marchionni, attualmente allenatore (ultima esperienza a Potenza in Lega Pro), è quindi un doppio ex di azzurri (62 presenze con 9 reti) e ducali (21 gol e 35 assist in 201 gare) che si sfideranno domenica. Marchionni, come arrivano Empoli ea questo scontro diretto? "Entrambe bene perché ilsecondo me ha raccolto meno di quanto meritato sul campo e l’Empoli finora ha fatto molto bene. Brava la società a scegliere l’allenatore giusto ea far giocare a calcio la squadra, dandole subito l’identità che le serviva".