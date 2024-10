Burioni insulta endocrinologa della Statale: “È no vax, ignoranza immensa” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa volta, nel mirino di Burioni, finisce Ilaria Muller, professore associato di ruolo di Endocrinologia presso l'Università Statale di Milano Imolaoggi.it - Burioni insulta endocrinologa della Statale: “È no vax, ignoranza immensa” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa volta, nel mirino di, finisce Ilaria Muller, professore associato di ruolo di Endocrinologia presso l'Universitàdi Milano

Roberto Burioni contro una docente della Statale : “Degna del più fanatico novax” - Le dichiarazioni di Burioni hanno riacceso la polemica sul ruolo degli accademici nelle campagne contro i vaccini, ponendo l’accento sulle scelte delle istituzioni accademiche riguardo a chi promuovere. Il suo post non è passato inosservato e ha alimentato un acceso dibattito sui social. Il virologo Roberto Burioni, professore presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha nuovamente attaccato i no-vax, prendendo questa volta di mira Ilaria Muller, professore associato di Endocrinologia all’Università Statale di Milano. (Thesocialpost.it)