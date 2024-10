Dailymilan.it - Milan, Francesco Camarda a un passo dalla storia: ma il Var lo ferma. Tutti i voti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)esordisce in Champions League e va a un: il Var cancella tutto. Ecco iUna serata da sogno per, che solamente l’intervento del Var ha macchiato e rovinato, annullando un goal dal sapore di. Certo è che, anche se la rete avrebbe dato un tocco magico per una nottata di Champions da favola, nulla toglie al talento classe 2008 l’etichetta di giocatore italiano più giovane di sempre a esordire nella competizione europea. Oltra all’esordio, però, c’è molto di più. C’è da sottolineare grande grinta e voglia di mettersi in mostra, oltre che un goal pazzesco da attaccante puro, che solamente il Var ha annullato. La sua partita è stata, così, valutata con ottimida parte dei maggiori quotidiani italiani.