Incubo pronto soccorso a Pavia Polizia anche di notte

Pavia, 23 ottobre 2024 – "Serve un posto di Polizia operativo 24 ore su 24". A chiederlo ufficialmente sono le organizzazioni sindacali che si occupano del settore sanitario. Ieri hanno avuto un incontro con i vertici del San Matteo e hanno nuovamente messo sul tavolo la richiesta. "L'argomento non era all'ordine del giorno - ha detto Marco Grignani della Uil - e il posto di Ps non è di competenza del San Matteo, spetta al prefetto e al questore istituire il presidio anche nelle ore notturne. Il policlinico quello che poteva fare lo ha fatto. Ci sono le guardie giurate e una sarà in servizio al pronto soccorso anche la notte. Avrà una funzione deterrente". La necessità di avere un agente in servizio anche dopo le 20 è tornata d'attualità dopo l'aggressione che nella notte tra domenica e lunedì hanno subito un medico e un infermiere.

