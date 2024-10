Metropolitanmagazine.it - Eminem interviene a Detroit sul palco di Kamala Harris: “Supporta un futuro per la nazione nel quale sarà supportata la libertà”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)si aggiunge alla lista di celebrità che hanno manifestato il loro endorsement nei confronti di: in occasione della tappa didella candidata democratica, il rapper si è esibito per poi prendere la parola a sostegno dell’attuale vice presidente., il discorso aperL’artista che ha preceduto sull’ex Presidente Barack Obama con il suo brano del 2010 Afraid, si è rivolto al pubblico della sua città natale: “Sono qui stasera per una serie di ragioni importanti. Come molti sanno, la città die lo stato del Michigan significano molto per me.