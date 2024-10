Gaeta.it - Bruce Springsteen e la E Street Band: un tour indimenticabile e un documentario da non perdere

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dopo una pausa prolungata a causa della pandemia,sta per tornare sul palco con la sua storica E, un gruppo con il quale ha condiviso più di cinquant’anni di musica. Il nuovodel 2023 si preannuncia come un grande evento celebrativo, toccando importanti arene e stadi negli Stati Uniti, in Europa e in Canada. In parallelo, ilintitolato “Road Diary:And The E-”, diretto da Thom Zimny, sta facendo il suo debutto in festival cinematografici e sarà disponibile su Disney+ dal 25 ottobre. Questo racconto visivo si propone di esplorare la vita artistica e umana del cantautore, offrendo uno sguardo privilegiato dietro le quinte.