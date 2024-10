Gaeta.it - Tragico infortunio sul lavoro a Monserrato, operaio colpito da una gru

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gravesulha avuto luogo questo pomeriggio a, nella città metropolitana di Cagliari. Undi 28 anni è stato vittima di un incidente che ha lasciato impressioni profonde e preoccupazioni sul rispetto delle normative di sicurezza nei cantieri. Trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, l’uomo ha subito ferite gravi alle gambe, un evento che riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di. La dinamica dell’incidente Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’, impegnato in lavori edili, stava manovrando il braccio di una gru quando, per motivi che sono ancora oggetto di indagine, il braccio stesso gli è caduto addosso. Questoha causato ferite significative alle gambe del giovane.