Jessica e l’incontro con Einstein Così la crisi diventa crescita

(Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì, alle 21, si terrà uno spettacolo di teatro di figura al San Luigi, rinviato dalla precedente data del 6 ottobre. In scena, un’attrice affiancata da un pupazzo d’eccezione. La protagonista,Leonello, è una donna in pienaesistenziale, alle prese con la ricerca della propria identità e con i suoi desideri di affermazione. Tuttavia, come diceva Albert, "laè la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché porta progresso." Ed è proprio, lo scienziato ribelle che ha rivoluzionato il nostro modo di pensare l’universo, are l’alter ego di. Insieme, intraprendono un viaggio divertente alla scoperta di una visione in cui i desideri hanno più importanza delle aspettative e l’immaginazione precede la realtà.