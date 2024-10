Con Elisabetta Canalis ‘Binario 2’ trova la sua Jane Fonda (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Elisabetta Canalis è apparsa oggi 22 ottobre durante il programma Binario2 in versione novella Jane Fonda per una lezione di fitness davvero sui generis. Durante il programma – in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 7.10 su Rai2, in diretta dalla Stazione Tiburtina, condotto da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini – la showgirl sarda si è infatti collegata dal salotto della sua casa di Los Angeles (dov’erano da poco passate le 22), con tanto di tutina attillata. Tra stretching, molta ironia e soprattutto risate, un risveglio muscolare di conduttori (invano) e pubblico da casa che ha allietato l’inizio di giornata dei telespettatori di Rai2. L'articolo Con Elisabetta Canalis ‘Binario 2’ trova la sua Jane Fonda proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –è apparsa oggi 22 ottobre durante il programma Binario2 in versione novellaper una lezione di fitness davvero sui generis. Durante il programma – in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 7.10 su Rai2, in diretta dalla Stazione Tiburtina, condotto da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini – la showgirl sarda si è infatti collegata dal salotto della sua casa di Los Angeles (dov’erano da poco passate le 22), con tanto di tutina attillata. Tra stretching, molta ironia e soprattutto risate, un risveglio muscolare di conduttori (invano) e pubblico da casa che ha allietato l’inizio di giornata dei telespettatori di Rai2. L'articolo Con2’la suaproviene da Daily Show Magazine.

