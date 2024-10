Metropolitanmagazine.it - Yro, la recensione del gioco da tavolo: 6 gilde in un’unica avventura

(Di lunedì 21 ottobre 2024) IldaYro – Che chiaramente leggeremo come “Hero (Iro) in inglese”, ad indicare che il titolo girerà proprio attorno a tutti gli eroi ed eroine facenti parte delle. Si tratta, in realtà, di undi carte competitivo di Masato Uesugi per 1-5 persone dai 10 anni in su, con partite della durata di 20-30 minuti circa. Magia, tecnologia e– Ambientazione & Contenuto “Le Isole del Sole Crescente, popolate da piccole ma fiere creature mezze-animali; Il Conclave Boscoso, che raccoglie i magici abitanti delle grandi foreste; Il Mercato Vagante, di cui non si sa mai la prossima fermata;La Società Mineraria, i cui inventori scavano senza sosta alla ricerca di tesori; La Città Fluttuante, dove Magia e Tecnologia trovano il giusto equilibrio; L’ordine dei Cavalieri Drago, che da secoli proteggono le terre di Yro.” – tratto dal regolamento.