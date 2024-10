Medico spiega perché non si può baciare una persona deceduta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un Medico moldavo è recentemente diventato virale per un video unico ma ammonitore sui baci E non è quello che ci si aspetta. Il dottor Viktor Ivanovik, che vanta quasi 300.000 follower su TikTok, parla dei rischi per la salute che comporta baciare i propri cari durante gli addii. Nel video, Ivanovik mette in guardia gli spettatori dicendo: “Non baciate mai i defunti!”. spiega che circa nove ore dopo la morte, il corpo inizia a decomporsi, rilasciando batteri nocivi. Secondo Ivanovik, baciare il defunto potrebbe portare alla perdita dell’olfatto a causa dell’esposizione a questi batteri. Il suo video ha scatenato un’ondata di reazioni online. @viktor.ivanovik ? son original – ???? ?? ??????? Molti spettatori non avevano mai considerato i rischi potenziali dell’esposizione ai batteri. Altri, invece, hanno condiviso esperienze personali. It.newsner.com - Medico spiega perché non si può baciare una persona deceduta Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unmoldavo è recentemente diventato virale per un video unico ma ammonitore sui baci E non è quello che ci si aspetta. Il dottor Viktor Ivanovik, che vanta quasi 300.000 follower su TikTok, parla dei rischi per la salute che comportai propri cari durante gli addii. Nel video, Ivanovik mette in guardia gli spettatori dicendo: “Non baciate mai i defunti!”.che circa nove ore dopo la morte, il corpo inizia a decomporsi, rilasciando batteri nocivi. Secondo Ivanovik,il defunto potrebbe portare alla perdita dell’olfatto a causa dell’esposizione a questi batteri. Il suo video ha scatenato un’ondata di reazioni online. @viktor.ivanovik ? son original – ???? ?? ??????? Molti spettatori non avevano mai considerato i rischi potenziali dell’esposizione ai batteri. Altri, invece, hanno condiviso esperienzeli.

