Il preserale di Rai 2 diventa ‘young’ con Gormiti – The New Era

Rai 2 sta per consegnare il preserale (non tutto) a Gormiti – The New Era, la nuova produzione che porta in TV in prima visione la trasposizione in live action del famoso franchise animato dei Gormiti. Prodotta da Rainbow, la serie si è dovuta confrontare con un linguaggio raramente utilizzato in Italia, ossia quello del live-action con CG/VFX, che prevede l'integrazione di elementi filmici, come location vere e personaggi rappresentati da attori reali, con elementi fantastici, creati con la CGI e con i Visual Effect. Come tutte le produzioni Rainbow, anche Gormiti – The New Era punta a trasmettere valori universali ed educativi. Il messaggio principale è che l'amicizia, la fiducia reciproca e il coraggio sono le vere forze che permettono di superare le sfide della vita, e che non si vince mai da soli perché è l'unione a fare la differenza.

