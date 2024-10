Contributi-affitto Riaperto il bando. Domande entro sabato 26 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Riaperti i termini per la presentazione delle Domande per richiedere i Contributi a integrazione del canone di affitto per l’anno 2024. Sarà possibile presentare la richiesta esclusivamente online fino alle ore 23.59 di sabato 26 ottobre. Per accedere al sistema on line del Comune di Pisa è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CNS, CIE. Sulla misura sono stati messi a disposizione in totale circa 625mila euro, di cui 528mila da parte dell’amministrazione comunale e circa 97mila euro dalla Regione Toscana. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2024, o da data d’inizio effettivo del contratto di locazione, fino al 31 dicembre, salvo scadenza o risoluzione anticipata del contratto. Lanazione.it - Contributi-affitto Riaperto il bando. Domande entro sabato 26 ottobre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Riaperti i termini per la presentazione delleper richiedere ia integrazione del canone diper l’anno 2024. Sarà possibile presentare la richiesta esclusivamente online fino alle ore 23.59 di26. Per accedere al sistema on line del Comune di Pisa è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CNS, CIE. Sulla misura sono stati messi a disposizione in totale circa 625mila euro, di cui 528mila da parte dell’amministrazione comunale e circa 97mila euro dalla Regione Toscana. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2024, o da data d’inizio effettivo del contratto di locazione, fino al 31 dicembre, salvo scadenza o risoluzione anticipata del contratto.

