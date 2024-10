Calciomercato Milan – Zirkzee in prestito? Lui vorrebbe la Serie A: il punto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Zirkzee potrebbe tornare di moda a gennaio? Il calciatore vorrebbe tornare subito in Serie A: le ultime novità Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Zirkzee in prestito? Lui vorrebbe la Serie A: il punto Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)potrebbe tornare di moda a gennaio? Il calciatoretornare subito inA: le ultime novità

Calciomercato Milan - Paulo Fonseca esclude l’arrivo di un attaccante a gennaio. Il motivo - Motivo per cui difficilmente la dirigenza rossonera punterà a altri giocatori in quel determinato ruolo nella prossima sessione di calciomercato come confermato dall’allenatore stesso della squadra. L’attuale carenza di alternative nel ruolo è dovuta ai contemporanei infortuni di Tammy Abraham e Luka Jovic. (Dailymilan.it)

Calciomercato - il Milan sogna Nico Paz. Le ultime - L'articolo Calciomercato, il Milan sogna Nico Paz. Il punto della situazione View this post on Instagram A post shared by Nicolás Paz (@nicopaz1o) Calciomercato, il Milan sogna Nico Paz. La dirigenza rossonera proverebbe a portare a Milan Nico Paz con la formula del prestito con diritto di riscatto come fatto con l’affare Brahim Diaz negli anni scorsi. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan – Bonny nel mirino dei rossoneri : le ultime news - Il Milan sta pensando ad un colpo in attacco per la prossima sessione estiva di calciomercato: si tratta di Ange-Yoan Bonny del Parma. (Pianetamilan.it)