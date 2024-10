Allerta meteo in Lazio: codice giallo per piogge e temporali nelle prossime 12 ore (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un Allerta meteo di codice giallo, avvisando la popoLazione riguardo a potenziali condizioni meteorologiche avverse. L’Allerta entrerà in vigore domani, 22 ottobre 2024, e sarà valida per un periodo di 12 ore. Le autorità invitano i cittadini a prestare particolare attenzione e a tenersi aggiornati sugli sviluppi della situazione. Previsioni meteorologiche per il Lazio Secondo le più recenti previsioni meteorologiche, il Lazio è atteso da un cambiamento significativo nel clima, caratterizzato da un’alterazione della stabilità atmosferica. Durante il giorno di domani, la configurazione meteorologica porterà fresche correnti d’aria che favoriranno lo sviluppo di nuvolosità variabile e instabile. Gaeta.it - Allerta meteo in Lazio: codice giallo per piogge e temporali nelle prossime 12 ore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regioneha emesso undi, avvisando la popone riguardo a potenziali condizionirologiche avverse. L’entrerà in vigore domani, 22 ottobre 2024, e sarà valida per un periodo di 12 ore. Le autorità invitano i cittadini a prestare particolare attenzione e a tenersi aggiornati sugli sviluppi della situazione. Previsionirologiche per ilSecondo le più recenti previsionirologiche, ilè atteso da un cambiamento significativo nel clima, caratterizzato da un’alterazione della stabilità atmosferica. Durante il giorno di domani, la configurazionerologica porterà fresche correnti d’aria che favoriranno lo sviluppo di nuvolosità variabile e instabile.

