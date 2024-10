Oasport.it - Trafitta da un pesce spada, muore la surfista Giulia Manfrini

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tragedia in Indonesia.e influencer italiana di trentasei anni, è morta nella mattinata di venerdì nelle acque delle Isole Mentaway, non lontano dall’isola di Sumatria, a causa di un incidente in cui è stata coinvolta in una sessione di surf. Mentre era in acqua, come spiegato da Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri della zona, la trentaseienne è stata assalita da un, venendo colpita in pieno petto provocando una ferita profonda oltre cinque centimetri.è stata soccorsa in maniera immediata da due testimoni e portata al Centro Sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, ma non è riuscita a sopravvivere, morendo poco dopo in ospedale. La zona delle Isole Mentawai è stata in passato già protagonista di alcuni malaugurati episodi.