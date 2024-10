“Facciamo pace?”: colpo di scena in diretta a Ballando con le Stelle tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli. La reazione di Milly Carlucci (Di domenica 20 ottobre 2024) Chi si aspettava la resa dei conti tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova è rimasto deluso. Niente scintille, nessuno scontro al vetriolo ieri sera a Ballando con le Stelle tra la giurata e l’attore, ospite dello show in veste di “ballerino per una notte”. Tra i due c’era stato un pesante screzio nel 2018 proprio dietro le quinte del talent condotto da Milly Carlucci e dunque le premesse per una possibile lite a favore di pubblico c’erano tutte. Invece, il colpo di scena è arrivato al termine dell’esibizione di Bova, reduce dal successo della prima puntata di Don Matteo 14, seguito da quasi 5 milioni di spettatori giovedì scorso. pace IN diretta A Ballando CON LE Stelle TRA Bova E LA Lucarelli Raoul Bova è sceso in pista nei panni di John Travolta, con una coreografia dichiaratamente ispirata a Grease, conquistando il pubblico e poi anche la giuria. Ilfattoquotidiano.it - “Facciamo pace?”: colpo di scena in diretta a Ballando con le Stelle tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli. La reazione di Milly Carlucci Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Chi si aspettava la resa dei conti traè rimasto deluso. Niente scintille, nessuno scontro al vetriolo ieri sera acon letra la giurata e l’attore, ospite dello show in veste di “ballerino per una notte”. Tra i due c’era stato un pesante screzio nel 2018 proprio dietro le quinte del talent condotto dae dunque le premesse per una possibile lite a favore di pubblico c’erano tutte. Invece, ildiè arrivato al termine dell’esibizione di, reduce dal successo della prima puntata di Don Matteo 14, seguito da quasi 5 milioni di spettatori giovedì scorso.INCON LETRAE LAè sceso in pista nei panni di John Travolta, con una coreografia dichiaratamente ispirata a Grease, conquistando il pubblico e poi anche la giuria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Avevi ragione tu”. Ballando con le stelle - Sonia Bruganelli cede a Selvaggia Lucarelli - . Leggi anche: “Loro sono morti…“. Per Sonia è stata una serata ricca di emozioni. Prima il salvataggio dopo lo spareggio con Alan Friedman grazie alla wild card, poi la vittoria al televoto finale contro i Cugini di Campagnaa. C’era tanta attesa per la sua nuova esibizione, dopo le scintille delle settimane scorse con i membri della giuria. (Caffeinamagazine.it)

“La notizia è ufficiale”. Ballando con le stelle - delusione per Milly Carlucci - 6%), mentre su La7 In Altre Parole ha conquistato 889. Ero convinta di non valere niente, di fare schifo. 5%. Non riuscivo ad accettare le cose per com’erano. Ballando è stato visto da 3. >> “Un dolore atroce, mi è mancato il respiro”. Il periodo più difficile emotivamente per me e oltre altre persone sono le medie”. (Caffeinamagazine.it)

“La notizia è ufficiale”. Ballando con le stelle - delusione per Milly Carlucci - 951. Su Rai2 F. La serata è stata seguita da 3. Ero convinta di non valere niente, di fare schifo. Ballando con le stelle, nella puntata di ieri gli spunti non sono mancati. 000 spettatori con uno share del 24%. 5% di share. Non riuscivo ad accettare le cose per com’erano. 5%. 000 spettatori e il 2. (Caffeinamagazine.it)