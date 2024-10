Classifica Ballando 19 ottobre 2024: eliminati, Bianca Guaccero crolla (Di domenica 20 ottobre 2024) Almeno un addio c'è stato al termine della puntata dopo la sceneggiata della finta eliminazione della Bruganelli. I Cugini di Campagna sono stati eliminati da Ballando con le Stelle sabato 19 ottobre 2024. Al primo posto della Classifica, dopo tre settimane consecutive, non troviamo più Bianca Guaccero con Giovanni Pernice ma Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Due concorrenti sono finiti allo spareggio e quindi a rischio eliminazione: I Cugini di Campagna e Sonia Bruganelli. Il verdetto ha decretato l'eliminazione dei Cugini di Campagna con il 43% dei voti. Tvpertutti.it - Classifica Ballando 19 ottobre 2024: eliminati, Bianca Guaccero crolla Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Almeno un addio c'è stato al termine della puntata dopo la sceneggiata della finta eliminazione della Bruganelli. I Cugini di Campagna sono statidacon le Stelle sabato 19. Al primo posto della, dopo tre settimane consecutive, non troviamo piùcon Giovanni Pernice ma Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Due concorrenti sono finiti allo spareggio e quindi a rischio eliminazione: I Cugini di Campagna e Sonia Bruganelli. Il verdetto ha decretato l'eliminazione dei Cugini di Campagna con il 43% dei voti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle - cosa è successo nella terza puntata : classifica - Ma nessun concorrente è stato eliminato dallo storico programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. “Difficilmente mi alzo in piedi per applaudire qualcuno”, ha detto la presidente della Giuria Carolyn Smith dopo l’esibizione di Guaccero-Pernice. . Sonia Bruganelli, in coppia con Carlo Aloia, si è esibita in uno slowfox sulle note di ‘Back to Black’ di Amy Winehouse. (Dailyshowmagazine.com)

Ballando con le stelle - cosa è successo nella terza puntata : classifica - Mentre Bianca Guaccero, in coppia con Giovanni Pernice, in vetta alla classifica, ha conquistato di nuovo con la sua esibizione sulle note di ‘Nei giardini […]. Alan Friedman e Sonia Bruganelli a rischio eliminazione. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincono la terza puntata Terza puntata di Ballando con le stelle 2024 ieri sera, sabato 12 ottobre. (Sbircialanotizia.it)

Classifica Ballando con le Stelle 2024 : eliminati terza puntata 12 ottobre - le coppie sul podio - Classifica ed eliminati Ballando con le Stelle: cosa è successo nella terza puntata del talent ballerino di Rai1 L'articolo Classifica Ballando con le Stelle 2024: eliminati terza puntata 12 ottobre, le coppie sul podio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)