Ventotene / Vendita notarile col trucco, al via il processo per il Commissario di Governo Macioce

Ventotene – Fresco della riconferma la scorsa settimana da parte del consiglio dei Ministri nel ruolo di Commissario straordinario di Governo per il recupero del carcere borbonico di Santo Stefano a Ventotene, l'ex generale della Guardia di Finanza Giovanni Maria Macioce, di 79 anni, è comparso venerdì nella prima udienza del giudizio immediato chiesto nel L'articolo Ventotene / Vendita notarile col trucco, al via il processo per il Commissario di Governo Macioce Temporeale Quotidiano.

Ventotene / Recupero carcere Santo Stefano - Macioce confermato commissario di governo - VENTOTENE – Il commissariato di governo per il recupero e per la riqualificazione del carcere borbonico sull’isolotto di Santo Stefano sarà guidato nei prossimi due anni dal generale in pensione Giovanni Maria Macioce. . Lo ha deciso l’ultima seduta del consiglio dei Ministri che, accogliendo una specifica richiesta della premier Giorgia Meloni, ha confermato nel suo […] L'articolo Ventotene / ... (Temporeale.info)