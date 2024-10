Sport.quotidiano.net - Priftis non si lamenta: "Giocare spesso dà ritmo"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Affronteremo una squadra come Trieste che avuto un inizio di stagione impressionante e non solo perché è ancora imbattuta (3 vittorie in campionato, ndr), ma anche perché ha ottenuto i suoi successi contro squadre molto attrezzate come Milano oppure in trasferte difficili (Napoli e Tortona, ndr). Sono in forma, alzano ildella gara e prendono buoni tiri già nei primi secondi dell’azione soprattutto con i tre giocatori perimetrali, ma anche con l’ala Uthoff che è un altro grande realizzatore. Noi dovremo quindi cercare di essere molto aggressivi e concentrati soprattutto nei primi 6-7 secondi e impedirgli, difendendo forte, di fare quello che gli riesce meglio. Altro aspetto importante: evitare le palle perse, soprattutto in campo aperto, perché concedergli punti facili in contropiede potrebbe essere letale".