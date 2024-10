Nordio | Sentenza abnormelegifereremo

Nordio: "Sentenza abnorme,legifereremo" (Di sabato 19 ottobre 2024) 11.05 "La reazione della politica non è stata contro la magistratura ma contro il merito della Sentenza che non condividiamo e riteniamo addirittura abnorme". Così il ministro della Giustizia Nordio sul caso del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento in Albania di migranti giunti in Italia perché provenienti da "Egitto e Bangladesh che non sono Paesi sicuri". "Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro.E' una decisione di altissima politica. Prenderemo dei provvedimenti legislativi". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 11.05 "La reazione della politica non è stata contro la magistratura ma contro il merito dellache non condividiamo e riteniamo addirittura abnorme". Così il ministro della Giustiziasul caso del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento in Albania di migranti giunti in Italia perché provenienti da "Egitto e Bangladesh che non sono Paesi sicuri". "Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro.E' una decisione di altissima politica. Prenderemo dei provvedimenti legislativi".

