Ilfattoquotidiano.it - Mosca annuncia la conquista del villaggio Zoryanoye nell’Ucraina orientale. Sette feriti in un attacco notturno russo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Cronache dal fronte. La Russia ha rivendicato di averto un altro. “Come risultato delle azioni di successo delle unità del gruppo di battagliaSud, l’insediamento dinella Repubblica Popolare di Donetsk è stato liberato”, ha affermato il ministero della Difesacitato dalla Tass. Kiev riferisce che almenopersone sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad attacchi russi contro la comunità Shostka, nella regione di Sumy,nord-. Gli attacchi, lanciati con bombe plananti Kab e droni kamikaze Shahed, hanno preso di mira alcuni impianti energetici e altre infrastrutture non identificate. Diversi insediamenti nella comunità Shostka sono in blackout.