Manchester United, Ten Hag attacca: “Io esonerato? Solo favole e bugie” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Questi rumors arrivano da voi, che create favole e bugie. So che siamo sulla stessa linea d’onda con la società, l’avevo già detto prima della sosta ma evidentemente i giornalisti non mi credono. Al nostro interno, però, è tutto tranquillo. Certo, siamo insoddisfatti della posizione in cui ci troviamo ma restiamo tranquilli e composti. Ci atteniamo al progetto e siamo convinti che sarà un successo”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, puntando il dito contro i giornalisti che hanno parlato di un suo possibile esonero vista la situazione dei Red Devils, quattordicesimi e senza vittorie da cinque partite. E su sir Alex Ferguson silurato dalla proprietà: “Lui è il Manchester United, ha portato lui il club dove è ora. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Questi rumors arrivano da voi, che create. So che siamo sulla stessa linea d’onda con la società, l’avevo già detto prima della sosta ma evidentemente i giornalisti non mi credono. Al nostro interno, però, è tutto tranquillo. Certo, siamo insoddisfatti della posizione in cui ci troviamo ma restiamo tranquilli e composti. Ci atteniamo al progetto e siamo convinti che sarà un successo”. Lo ha detto l’allenatore del, Erik Ten Hag, puntando il dito contro i giornalisti che hanno parlato di un suo possibile esonero vista la situazione dei Red Devils, quattordicesimi e senza vittorie da cinque partite. E su sir Alex Ferguson silurato dalla proprietà: “Lui è il, ha portato lui il club dove è ora.

Calcio : ManUtd. Ten Hag "Io a rischio? Solo favole e bugie" - "Con la società siamo sulla stessa linea d'onda, ci atteniamo al progetto" MANCHESTER (INGHILTERRA) - Erik Ten Hag è a rischio esonero solo per i media. È lo stesso tecnico olandese a prendere di petto la questione davanti ai rumors sempre più insistenti davanti a una striscia di cinque partite senz . (Ilgiornaleditalia.it)

Ten Hag accusa i giornalisti : «I rumors provengono da alcuni di voi - creano favole e diffondono bugie» - Ma internamente, è tutto tranquillo». So che siamo in sintonia con il club. Ratcliffe, il comproprietario del club, ha chiesto una riunione negli uffici di Ineos per discutere della situazione della squadra. Si ha tuta la sensazione che l’allenatore si ancora in bilico. Poi la decisione viene comunicata pubblicamente in seguito, ma non c’è stata alcuna dichiarazione dal club martedì sera“. (Ilnapolista.it)