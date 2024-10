Trovato il corpo di una donna a Ogliastro Marina: si ipotizza possa essere una 53enne tedesca scomparsa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento inquietante ha scosso la piccola comunità di Ogliastro Marina, località nel cuore del Cilento, in provincia di Salerno. Il corpo di una donna è stato rinvenuto nascosto tra le sterpaglie. Le autorità locali, in particolare i Carabinieri, hanno attivato un’inchiesta per chiarire le circostanze della scoperta, mantenendo un profilo discreto sull’accaduto. Al momento, le indagini non escludono nessuna ipotesi e si cerca di fare luce sulla vicenda, che ha generato preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona. La scoperta del corpo La macabra scoperta è avvenuta martedì pomeriggio, quando un passante ha notato qualcosa di sospetto tra le sterpaglie e ha contattato immediatamente le autorità. Intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno delineato un’area di sicurezza e avviato le operazioni di recupero del corpo. Gaeta.it - Trovato il corpo di una donna a Ogliastro Marina: si ipotizza possa essere una 53enne tedesca scomparsa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento inquietante ha scosso la piccola comunità di, località nel cuore del Cilento, in provincia di Salerno. Ildi unaè stato rinvenuto nascosto tra le sterpaglie. Le autorità locali, in particolare i Carabinieri, hanno attivato un’inchiesta per chiarire le circostanze della scoperta, mantenendo un profilo discreto sull’accaduto. Al momento, le indagini non escludono nessuna ipotesi e si cerca di fare luce sulla vicenda, che ha generato preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona. La scoperta delLa macabra scoperta è avvenuta martedì pomeriggio, quando un passante ha notato qualcosa di sospetto tra le sterpaglie e ha contattato immediatamente le autorità. Intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno delineato un’area di sicurezza e avviato le operazioni di recupero del

