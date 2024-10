PS5 Pro, alcuni giochi potrebbero girare meglio sulla console Sony rispetto al PC, per Digital Foundry (Di venerdì 18 ottobre 2024) La redazione di Digital Foundry ha condiviso delle nuove dichiarazioni su PS5 Pro, affermando che la nuova console Sony potrebbe effettivamente riuscire a far girare alcuni giochi meglio del PC. Gli esperti della celeberrima redazione inglese hanno pubblicato proprio in queste ore un nuovo video dedicato alle principali novità di questa settimana ormai sul viale del tramonto, soffermandosi anche su PlayStation 5 Pro. I rappresentanti di Digital Foundry hanno quindi affermato che PS5 Pro potrebbe effettivamente risultare la piattaforma di riferimento per i giochi che su PC presentano dei problemi di performance, ovviamente a causa della scorsa ottimizzazione effettuata dai team di sviluppo. I redattori di DF hanno ricordato che PS5 Pro utilizza il PlayStation Spectral Super Resolution come tecnologia di upscaling di riferimento, già superiore in questi primi testi al FSR di AMD. Game-experience.it - PS5 Pro, alcuni giochi potrebbero girare meglio sulla console Sony rispetto al PC, per Digital Foundry Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La redazione diha condiviso delle nuove dichiarazioni su PS5 Pro, affermando che la nuovapotrebbe effettivamente riuscire a fardel PC. Gli esperti della celeberrima redazione inglese hanno pubblicato proprio in queste ore un nuovo video dedicato alle principali novità di questa settimana ormai sul viale del tramonto, soffermandosi anche su PlayStation 5 Pro. I rappresentanti dihanno quindi affermato che PS5 Pro potrebbe effettivamente risultare la piattaforma di riferimento per iche su PC presentano dei problemi di performance, ovviamente a causa della scorsa ottimizzazione effettuata dai team di sviluppo. I redattori di DF hanno ricordato che PS5 Pro utilizza il PlayStation Spectral Super Resolution come tecnologia di upscaling di riferimento, già superiore in questi primi testi al FSR di AMD.

