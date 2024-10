Piantedosi sfida la giustizia: “Fino in Cassazione per i centri in Albania” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Piantedosi reagisce alla decisione del tribunale di Roma sui migranti: “Negato il diritto del governo a procedure rapide”. La vicenda dei centri in Albania apre un nuovo capitolo nella battaglia politica e legale sul tema dei migranti. Mentre il governo si prepara a ricorrere contro la sentenza, resta da vedere come si svilupperanno le prossime mosse, sia in ambito giuridico che nelle relazioni internazionali con l’Albania e l’Unione Europea. Reazioni forti contro la decisione del tribunale romano Cityrumors.it foto AnsaIn un clima di tensione crescente sul tema dei migranti, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato una battaglia legale che si protrarrà Fino alla Cassazione. La dichiarazione arriva in risposta alla recente sentenza del tribunale di Roma che ha bloccato le procedure governative relative ai centri per migranti in Albania. Cityrumors.it - Piantedosi sfida la giustizia: “Fino in Cassazione per i centri in Albania” Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)reagisce alla decisione del tribunale di Roma sui migranti: “Negato il diritto del governo a procedure rapide”. La vicenda deiinapre un nuovo capitolo nella battaglia politica e legale sul tema dei migranti. Mentre il governo si prepara a ricorrere contro la sentenza, resta da vedere come si svilupperanno le prossime mosse, sia in ambito giuridico che nelle relazioni internazionali con l’e l’Unione Europea. Reazioni forti contro la decisione del tribunale romano Cityrumors.it foto AnsaIn un clima di tensione crescente sul tema dei migranti, il ministro dell’Interno Matteoha annunciato una battaglia legale che si protrarràalla. La dichiarazione arriva in risposta alla recente sentenza del tribunale di Roma che ha bloccato le procedure governative relative aiper migranti in

