Parravicini e la truppa dei talenti sommersi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La verità è che non conosciamo questo campionato, semplicemente perché per quasi vent’anni non ci abbiamo messo più piede. E non abbiamo ancora capito che a sorprendere, e quindi far più male, sono spesso quelli che consideriamo degli sconosciuti e invece sono semplicemente iemergenti che non abbiamo visto crescere e consideriamo quindi giocatori che si possono liquidare con la classica frase "ma come si fa a farsi segnare 20 punti da?". Era già successo nel brutto debutto casalingo con Vigevano guardando all’opera Gabriele Stefanini (bolognese classe ’99, cresciuto nelle giovanili di Reggio Emilia e poi al college) segnare 24 punti; è accaduto di nuovo a Rieti, sabato scorso, dove Giorgio Piunti e Alex Cicchetti che probabilmente nessuno aveva mai sentito nominare prima, hanno fatto legna sotto i tabelloni molto più dell’americano Skylar Spencer.