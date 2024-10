Maltempo, per le forti piogge cede un palazzo: famiglie evacuate (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Maltempo che ha colpito Napoli e l’intera regione Campania fin dalle prime ore di questa mattina continua a causare danni significativi. A Torre del Greco, un grave crollo ha interessato parte di un palazzo situato in piazzale Fontana, nelle immediate vicinanze del celebre monumento delle Cento Fontane. Le forti piogge sono state la causa principale del cedimento, fortunatamente senza provocare feriti. Tuttavia, sei famiglie residenti nell’edificio sono state evacuate a scopo precauzionale. Sul luogo del crollo sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco e i tecnici del Comune per gestire l’emergenza e valutare la stabilità dell’edificio. Leggi anche: Maltempo devastante: allagamenti, un morto, anziani evacuati. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilche ha colpito Napoli e l’intera regione Campania fin dalle prime ore di questa mattina continua a causare danni significativi. A Torre del Greco, un grave crollo ha interessato parte di unsituato in piazzale Fontana, nelle immediate vicinanze del celebre monumento delle Cento Fontane. Lesono state la causa principale del cedimento, fortunatamente senza provocare feriti. Tuttavia, seiresidenti nell’edificio sono statea scopo precauzionale. Sul luogo del crollo sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco e i tecnici del Comune per gestire l’emergenza e valutare la stabilità dell’edificio. Leggi anche:devastante: allagamenti, un morto, anziani evacuati.

